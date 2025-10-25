「ボクシング・１０回戦」（２５日、ビシュケク）

５８キロ契約で行われ、日本フェザー級７位で、亀田３兄弟のいとこ、亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が元世界３階級制覇王者のジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝を判定３−０で下す金星をあげた。

１回からカシメロが積極的に前に出てパンチをはなっていく展開。亀田はカウンターを狙っていく。２、３、４回もカシメロが前に出るが、亀田は打ち終わりを狙って返していく。５回はカシメロの右が当たる場面もあったが、両者決定的な場面はないまま後半へと入った。

６回、前に出てきたカシメロに亀田が左を合わせて、ぐらつかせ、７、８回も亀田がペースを握り、最終１０回はカシメロが右目から流血する場面も。そのまま最後まで流れを渡さなかった。

勝利者インタビューで亀田は「きょうは判定やったけど、倒しにいかんのがテーマやった。倒しにいかんのがこんなに難しいんかと。（カシメロは）想定内。パンチも見えていた。パンチもあるの分かってたし、一発だけ狙ってくるのもわかっていた。それだけ警戒してたらフルマークで勝てると思っていた」と胸を張り、「今年最後にカシメロ倒すことができてよかった。２月からスーパーフェザーのトーナメント出場が決まった。休んでる暇はない。優勝しようと思ってる。まだまだ反省点はいっぱい。帰って頑張ります」と、今後を見据えた。

ＡＢＥＭＡで解説に入ったいとこで元世界王者の亀田大毅に向けて「大毅みてるか？こんな結果やけど勝ったぞ」と語った。

カシメロは一時は井上尚弥との対戦も浮上した実力者ながら、その言動から“フィリピンの悪童”と呼ばれるハードパンチャー。亀田は直近でルイス・ネリ（メキシコ）、アラン・ピカソ（メキシコ）と２連敗を喫しているが「名前だけはあるが、年も年やし、ここで一発かましたろかな」と意気込んでいた。