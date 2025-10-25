「もう、ママやん」元日向坂46・渡邉美穂、めいっ子とのツーショットに「お子さんかと」「すてき」の声！
元日向坂46の渡邉美穂さんは10月24日、自身のInstagramを更新。めいっ子とのツーショットを公開しました。
【写真】渡邉美穂、めいっ子とのツーショット公開！
この投稿にファンからは、「美穂ママって感じが板についてる」「ビックリした！美穂ちゃんのお子さんかと思ってしまった」「みほちーが叔母の世界線うらやまし過ぎ」「笑顔がすてき過ぎる」「世界一かわいい叔母さん」「絶対この空間、マイナスイオンがあふれてるって」「こんなかわいい叔母さんいるのうらやまし過ぎる」「もう、ママやん」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「絶対この空間、マイナスイオンがあふれてるって」渡邉さんは「めいっこ（3歳）」とつづり、5枚の写真を投稿。1〜3枚目では、めいっ子とカフェでくつろぐ様子を公開しており、楽しそうな表情でまるで本当の親子のよう。思わずほっこりしてしまいます。
「みほちかわい過ぎん？」渡邉さんは9月30日の投稿で、「最近のお衣装」とつづり、鏡越しの自撮りショットや衣装姿を公開。コメントでは、「みほちかわい過ぎん？」「魅力の頂上」「目力にドキッ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
