¡ÚÆüËÜ£Ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡× Âè£²Àï¤Ï¾åÂôÄ¾Ç·¤ËÂ÷¤¹
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£µÆü¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×Âè£±Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Çºå¿À¤Ë£±¡½£²¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Âç»ö¤Ê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë¶áÆ£¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦Â¼¾å¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¤Ï£µ²ó¤Þ¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶²ó¤Ëº´Æ£µ±¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤êµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤Ë¤Ï¶áÆ£¤¬£²ÈÖ¼ê¡¦µÚÀî¤«¤é¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤¬Â³¤±¤º¡££·²ó¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÅê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¤Ê¤É¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¤¬¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ï¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤¿¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¡£Åö»þ¤âÁê¼ê¤Ïºå¿À¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ï£²ÀïÌÜ¤«¤é£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Âè£²Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤Ï¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£