¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£í£é£ó£ï£î£ï¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£í£é£ó£ï£î£ï¤ÏÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¡¡¥Ø¥¥µ¥´¥ó¶¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢£í£é£ó£ï£î£ï¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¼ý±×¤ò£í£é£ó£ï£î£ï¤ÎÉ×£Î£ï£ó£õ£ë£å¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅÈñ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö£±Æü¤º¤Ä£±£°Ëü¡¢£±£°Ëü¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô²¿É´Ëü¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ï¢Æü¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö£í£é£ó£ï£î£ï¤Ï£³£°ºÐ¤°¤é¤¤¤ÇÇä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Þ¤ÀÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤«¡×¤È¾Ð¤¦°ìÊý¤Ç¡Ö²Î¤¤Â³¤±¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤â¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£í£é£ó£ï£î£ï¤¬´ØÀ¾¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¿Â½õ¤µ¤ó¤¬ÎÁÄâ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¿Â½õ¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ï±Ê±ó¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£