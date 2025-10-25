気になる彼を沼らせたいなら...♡ 恋愛上手なイマドキガールの「年令別デート服」9選

みんなのデートに着ていく“勝負服”が知りたい♡ そこで今回は、恋愛上手なイマドキガールの「年令別デート服」特集をお届けします。年上・同級生・年下のデート相手にあわせて、それぞれどんな服を着ればいいのかこれを見れば丸わかり！ぜひ参考にしてね。

年令別♡ デート服見本 彼の年令にあわせたコーデ選びがモテる秘訣♡ 年上・同級生・年下のデート相手にあわせて、服のテイストを変えるのはもはや常識！ここでは恋愛上手なガールズたちの恋の駆け引きコーデを見ていこう♡

Check! momokaさん（学習院大学4年） 夜デートにぴったりのオトナコーデ 「EIMY ISTOIREのジャケットは約23,000円。キャミワンピースは、SNIDELで約17,000円。ワンピと色みをリンクさせたMOUSSYのブラウンブーツで、しゃれ感をUPさせました。 ブーツはヒールが控えめなものを選んだほうが洗練された大人っぽさが出せます♡」 Instagram：@mochilysan

Check! 咲麗子さん（Ray♥Influencer・23才） オトナめカラーでとことん上品 「HÉLIOPÔLEというブランドで約20,000円でゲットしたワンピ。ピタピタすぎず、ほどよくラインを拾ってくれるシルエットがお気に入り。 いつもは少しガーリーなので、彼が『今日、なんか雰囲気違うね』って喜んでくれました」 Instagram：@sakurako_cha

Check! 田村愛美鈴さん（インフルエンサー・25才） 清楚×ガーリーの王道モテコーデ 「清楚見えも叶う白のニットワンピはM me emeで約10,000円。オフショルの肌見せで、 メンズをドキッとさせつつ、ツイードバッグで上品っぽさも見せた私的モテコーデ♡ バッグは高そうに見えて、SHEINでなんと約3,000円」 Instagram：@amiri_tamura

Check! 冨塚紫乃さん（B高校2年） ふわふわシャギーでラブリーに♡ 「約5,000円のシャギーボレロと約3,000円のプリーツスカートは、ともにFUNで購入。 ミニのときは、いきすぎた肌見せにならないように、ロングブーツで脚見せの範囲を調節すると◎」 Instagram：@sino_.0623

Check! 町田恵里那さん（中央大学3年） ブラウンでまとめた秋モードスタイル 「チェック柄のトップスとフレアースカートは、LIP SERVICE。どちらも10,000円くらいでした。 コーデは、全体的にブラウンでまとめて秋っぽく♡ ファー素材のヘアピンやバッグなど、小物も季 節感のあるものにしました！」 Instagram：@miss2chuo_2025

Check! スミレさん（N高校2年生） 美スタイルで思わず見惚れるオーラを放つ 「韓国で買ったオフショルトップスとマイクロミニなme+em selectのショートパンツ。 自分のスタイルをとことんアピれるコーデで、高嶺の花なオーラをまとうのが私のテク。ギャルっぽくならないよう、甘さはカチューシャでIN」 Instagram：@sumire_chan08

Check! 芹沢清花さん（Ray♥influencer・21才） しゃれカラーの差し色でこなれ感UP 「白シャツは、約2,500円とコスパ◎。レザーショートパンツはROSEBUDで約8,000円。 コーデがモノトーンでシンプルな分、バッグと靴下をワインレッドでリンクさせて、上級者な小物の着こなしをアピールしてみました！」 Instagram：@seri._.38 撮影／山村祐太郎 構成・文／草野咲来、大熊芹奈

芹沢 清花

咲麗子