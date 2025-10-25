三菱「デリカ」両側スライドドア×高性能4WD搭載の「SUVミニバン」に注目！ 3列シートで8人乗れる本格モデル「D：5」何がスゴい？

両側スライドドア×高性能4WD搭載！

三菱「デリカD：5」は、同社のオフローダーで培われた4WD技術を活かし、SUVに匹敵する悪路走破性を持つ、唯一の「オールラウンダーミニバン」として支持されています。

快適で低燃費で実用性の高いミニバンが数多あるなか、あえてデリカD：5を選んだ理由を、実際に複数のオーナーから改めて聞いてみました。

唯一のSUVミニバンがスゴい！

【画像】超カッコいい！ これが「最新デリカD：5」です！（30枚以上）

2007年の登場から18年を迎えるデリカD：5ですが、2012年と2019年にマイナーチェンジを実施し、さらに毎年のように一部改良などが施され、すでに完熟の域にまで達しています。

ボディサイズは、全長4800mm×全幅1795mm×全高1875mm、ホイールベースは2,850mm。最低地上高を185mm確保し、さらに前方の障害物を乗り越える角度「アプローチアングル」は21.0度、リアオーバーハングが障害物を乗り越える角度「ディパーチャーアングル」は23.0度となっており、この数字はクロカンベースのSUVに匹敵する数値です。

またパワートレインは、現在は2.2リッタークリーンディーゼルエンジンを搭載。ディーゼルエンジンの特性でもある高トルク（380Nm／38.7kgm）のおかげで、約2tにもなる車体でも想像以上に軽やかに走ることができます。

そして、デリカD：5最大の特徴となっているのが、電子制御式4WD機構の搭載です。燃費を稼ぐ「2WD」や前後に駆動力を配分する「4WDオート」、泥地などのオフロード走行をも可能にする「4WDロック」モードをセレクターで簡単に切り替え可能にしている点も高評価につながっています。

デリカD：5オーナーに話を聞いてみると、必ず最初に出てくるのが「圧倒的な悪路走破性」。これにミニバンならではの居住性や積載性の高さ、両側スライドドアによる利便性がプラスされ、さらに評価が上がっていることがわかります。

「雪道で立ち往生しているSUVの脇をスイスイ走破できます」（30代女性・Tさん）や、「趣味の長尺な道具と人をたくさん乗せて、天候に左右されずに走れるタフさが魅力」（40代女性・Sさん）といった意見もありました。

デリカD：5に乗るアーティストのKさんに話を聞くと、普段の移動から趣味であるサーフィンやSUPフィッシング、震災などの支援でもデリカD：5だったからこそ活躍できた場面も多かったと言います。

「家族とスノーボードに行くことも考慮して購入しましたが、圧倒的な走破力は間違いなくミニバンを超えています。

またエンジンはパワフルとは言えませんが、遅いと感じたこともないですし静粛性も合格点。ホイール交換だけでもカスタム感を出せるのもいいですね」

その圧倒的な走破力による信頼性がデリカD：5の良いところだと教えてくれました。

もちろん基本設計の古さもあって、現在のミニバンのように細かい制御（リアのエアコンが運転席から制御できないなど）はしにくい部分はありますが、それ以上に個性と魅力があるのは間違いありません。

新型のウワサもそろそろ聞こえてきそうですが、デリカD：5が気になる人は、今のうちに購入しておくというのも良さそうです。

※ ※ ※

ミニバンは便利だけど、アウトドアも楽しみたいユーザーにとっては、もはや「これしかない」と言うほどデリカD：5は指名買いが多いモデルです。

422万2900円から466万7300円（消費税込）と決して安くない価格ですが、購入後の幅広い汎用性などを考慮すると、かなりおすすめの1台です。