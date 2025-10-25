俳優でミュージシャンのディーン・フジオカ（45）の家族に対し、誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われているとして、所属する芸能事務所「アミューズ」が25日、同社法務部の公式X（旧ツイッター）で「直ちにやめるよう、強く要求します」と警告した。

日本語と英語で投稿し、「当社所属アーティストであるディーン・フジオカのご家族に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認いたしました」と報告。

「当社は、アーティストの人生やキャリアにおける選択について、最大の敬意を払います。当社は、所属アーティストやそのご家族に対する悪意ある行為、誹謗中傷、プライバシー侵害などを看過することはなく、彼らを守るために全面的にバックアップいたします」とし、「そのような行為を行っている方に対し、直ちにやめるよう、強く要求します」と警告を行った。

そして「上記にかかわらず行為が続く場合には、さらなる措置を検討いたします」としている。

ディーンは、2012年に結婚した一般女性と離婚したことを18日までに自身のファンクラブサイトで発表。「結婚生活に区切りをつける決断をいたしました」「彼女の存在があったからこそ今の自分があると感じており、言葉では表しきれない深い感謝と敬意を抱いています」とつづった。

2人の間には14年に男女の双子、17年に第3子が誕生しており、「子供たちの成長と幸せのために、力を合わせて歩んでまいります」とした。