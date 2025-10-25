RIP SLYME¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡¡5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸
º£Ç¯4·î¤ËÌó1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ½¸·ë¤·¤¿HIP-HOP¥°¥ë¡¼¥×¡¦RIP SLYME¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ½¸·ë¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½È¾Ç¯¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëRIP SLYME¡£¸½ºß¡¢2007Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢37²¯²ó¤òÆÍÇË¡Ê8/25¸½ºß ¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡¢ILMARI¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¤¬¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¯TikTok¤È¤«¡¢SNS¤Ç¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¤¬¤«¤«¤ë¤È´ÑµÒ¤Ï¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢PES¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö»þÂå¤¬°ã¤¦¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡ÊRIP SLYME¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¼ã¡¹¤·¤¤Êý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤¡¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡É¤È¡È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1994Ç¯¤ËRYO-Z¤µ¤ó¡¢ILMARI¤µ¤ó¡¢PES¤µ¤ó¡¢SU¤µ¤ó¡¢FUMIYA¤µ¤ó¤Î5¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¤¿RIP SLYME¡£2001Ç¯¤Ë¡ØSTEPPER'S DELIGHT¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOKYO CLASSIC¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¡Ø³Ú±à¥Ù¥¤¤Ù¡¼¡Ù¤ä¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¡¢¡Ø²«ºª¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎHIP-HOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤ä¡¢5Ëü¿ÍÌî³°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°µÙ»ß¤È¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏRYO-Z¤µ¤ó¡¢ILMARI¤µ¤ó¡¢FUMIYA¤µ¤ó¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢SU¤µ¤ó¡¢PES¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤·¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5¿Í¤ÇºÆ»ÏÆ°¡¡·Ð°Þ¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸
ºÆ½¸·ë¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ILMARI¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢¡Ö8Ç¯Á°¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¡È5¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤·Á¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤Ï5¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤ë¤Ë¤·¤íÂ³¤±¤ë¤Ë¤·¤í¡¢¤â¤¦°ì²ó½¸¤Þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢5¿Í¤ÇºÆ¤Ó³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÊÁ°¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éüµ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëSU¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¡È¤è¤·¡ª¤³¤ì¤«¤é¡Ê5¿Í¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤ª¤Ç¤ó²°¤µ¤ó¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸»®¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÈÂÓ¤Ç¼«»£¤ê¤Ç¡£¡Êº£¤Ï¡ËËèÆü¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤Ã¤Æ25Ç¯Á°¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5¿Í¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½ÐÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ËÁ´°÷¤ÇUNO¤Ê¤É¤Î¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦RIP SLYME¡£ºÇÇ¯¾¯¤ÎFUMIYA¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖÇ¯²¼¤ÎËÍ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤éŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö°ìÈÖÇ¯²¼¡Ê¤Î¹ÔÆ°¡Ë¤¬¤À¤¤¤ÖÇ¯¾å¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢5¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°´ü´Ö¤Ï»Ä¤êÌó5¤«·î¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢RYO-Z¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖRIP SLYME¤ÇÇÝ¤Ã¤¿²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËº¤ì¤º¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£