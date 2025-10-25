◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2−1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われ、阪神が2−1で競り勝った。

先発の村上が2回に持ち味である超遅球の59キロスローボールを披露。パ・リーグの首位打者・牧原大もさすがに手を出さず、ストライク球を見送るなど、持ち味を発揮し、7回1失点にまとめてセ・リーグ3冠投手の底力を発揮した。

打線も1点差を追う6回、先頭の近本が中前打で出塁。中野の打席で初球に二盗を決めた後、中野は2球目を三塁線へ送りバント。これを捕球しようとした三塁・野村が、三塁線を切れるかとの判断で見送っていたが、白線の前でピタリと止まり、内野安打となった。ネットでは「神バント」と称された仕事だった。

中野はその後、二盗に成功。無死二、三塁となり、森下の遊ゴロの間に近本が還って同点となると、さらに4番・佐藤輝が右翼二塁打を放って、逆転に成功した。

その後は及川―石井とつないだ救援陣が1点差を守り切って勝利。ソフトバンクファンで盛り上がった敵地を静まり返らせた。

ネットでは阪神の勝利を称える声が多く出たが、驚きは守護神・岩崎を温存したこと。9回、左打者を迎えても石井続投で逃げ切り、今季31セーブの岩崎は最後まで起用しなかった。

Xでは「岩崎を封印するとは1本とられた」「岩崎を出さずに続投させたのはさすがだね」「阪神→岩崎残し」「阪神、岩崎温存…？」など、藤川監督采配に驚きの声を上げるファンも多かった。