なにわ男子・長尾謙杜、『HUNTER×HUNTER』クロロのコスプレ披露「完成度!!!」「もう天才」「優勝です」
7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が24日、グループ公式インスタグラムを更新。毎年恒例のハロウィン企画でメンバーの長尾謙杜が、アニメ『HUNTER×HUNTER』のキャラクター・クロロの仮装を披露した。
【写真】「もう天才」『HUNTER×HUNTER』クロロのコスプレを披露した長尾謙杜
なにわ男子は毎年「なにハロ」と題してメンバーそれぞれがハロウィンの仮装を公開し、話題を呼んでいる。今年のトップバッターを飾った西畑大吾は人気アニメ『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎に変身。赤の瞳に赤のヘアスタイルと高クオリティの出来栄えを見せた。
2人目となる長尾は、ヘアバンドと青い耳飾りでクロロに変身。特徴的な額と頬の傷も忠実に再現してみせ、「聞こえますか？オレ達から貴方への鎮魂歌です」とアニメ内の印象的なセリフを添えた。
コメント欄では「めっっっっっちゃくちゃにあってるよー!!」「完成度!!!すき!!!」「カッコよすぎん？」「もう天才」「長尾さんが優勝です」と絶賛の声が相次いでいる。
