◆SMBC日本シリーズ2025 第1戦 ソフトバンク1―2阪神（25日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが、大事な初戦で逆転負けを喫した。

打線は初回、1死一塁で一塁走者の周東佑京が二盗を成功させチャンスを拡大。その後2死二塁となり、この試合から復帰した近藤健介が村上頌樹の148キロ直球を中前にはじき返し、1点の先制に成功した。

先発の有原航平は初回に2死二塁のピンチを招いたが、4番の佐藤輝明を空振り三振に仕留め無失点で切り抜けると、5回まで阪神打線を3安打に封じるなど無失点投球を続けた。

だが1点リードの6回、有原は先頭の近本光司に中前打と二盗を許し無死二塁のピンチを招いた。ここで続く中野拓夢がセーフティーバントを仕掛けると、打球は三塁方向に転がり三塁手の野村勇は見送ったが、そのまま三塁線上で止まり内野安打に。その後、二、三塁となり、森下翔太の遊ゴロの間に同点に追いつかれた。さらに1死三塁からは佐藤輝明に右中間へ適時二塁打を許し試合をひっくり返された。

打線は2回以降、阪神先発の村上頌樹を打ちあぐね7回1失点の好投を許すと、1点を追う8回以降も阪神の強力リリーフ陣から得点を奪うことができず、大事な第1戦を逆転で落とし黒星スタートとなった。