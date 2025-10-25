※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

着任早々に自慢話で生徒の反感を買った非常勤講師・岡田。校長からもコネ採用を指摘され、プライドを傷つけられた彼女は、人気実習生・川合への嫉妬を募らせていく。そんな中、川合が男子生徒に告白される場面を目撃し、「不適切な関係だ」と校長に訴えるが、川合は生徒の気持ちを考え真実を語れず、校長の失望を招いてしまう。誤解を解こうと生徒たちが校長室へ向かい、三村が「ダメもとで告白しただけ」と打ち明けると、空気は一変。さらにその場を岡田も見ていたと知った校長は、戸惑わずにはいられないのだった。



■真山の冷静な判断に校長の反応は？

■告発の発端が岡田!? 誰もが驚きを隠せない■生徒の証言で新たな岡田の問題行動が発覚！三村の告白シーンを捻じ曲げて校長に報告していた――岡田の告発が事実ではなかったことが、ついに明るみに出ました。さらに、川合を陥れようとしていたと感じた生徒が、「先日、岡田先生に手の甲を傷つけられた」と新たな事実を告白。衝撃の事実を知った校長は、言葉を失い、顔を青ざめさせます。積み重ねてきた嘘と嫉妬が、今まさに岡田自身へと跳ね返ろうとしていました――。(スズ)