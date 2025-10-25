※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は幸せをかみしめるが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は“実家に帰る”という置き手紙を残して姿を消してしまう。だが、夫が義母に確認すると、妻は実家に帰っていなかった。そんな中、妻から「今から帰るね、早く会いたい」とハート付きのメッセージが届く。しかし、すぐに送信取り消しになり、妻から「送り先を間違えた」と電話がくる。夫が居場所を聞くと、友達の家だと答える妻。電話はすぐに切れてしまうが、夫は誰に送ったメッセージなのか調べる必要があると考えて…。