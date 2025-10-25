◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神がソフトバンクを下し、日本一に輝いた１９８５年、２０２３年に続いてビジター白星発進を決めた。０３年から続いていた日本シリーズでの福岡の連敗も７でストップ。藤川球児監督はナインの働きに目を細めた。以下は一問一答。

―がっぷりよつの戦い

「おもしろい野球でしたね」

―監督としては初の日本シリーズ

「本当に普通のゲームの気持ちで。これだけ両チームとも応援してくれるファンの方がいますので、とにかくおもしろいゲームになればと思っていましたけど。厳しいですけど、おもしろいですね」

―先発・村上は７回、１１５球の熱投

「やはりシーズン中と同様に、有原投手もそうなんですけど、そんなに簡単じゃない中、先に近藤選手のすばらしい打撃で１点を取られましたけど。シーズンでも同じような投球がありました。尻上がりに調子を上げていきながら、自チームの攻撃を待つ。シーズンそのままの投球でした。素晴らしかったです」

―粘って粘って打線が応えた。森下、佐藤輝で逆転

「今日、彼らの打撃で得点できたことは明日以降にも非常に大きくタイガースにとってはつながると思います。期待して下さい」

―明日に向けて

「まずは球場に来ていただいたファンの皆さま、本当にありがとうございます。明日も両チームとも厳しい戦いになりますけど、精いっぱい頑張りますので、応援よろしくお願いします」