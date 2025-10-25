【日本シリーズ】ＭＶＰは誰に？ 第１戦は７回１失点の阪神・村上がトップ…報知式貢献ポイント速報
◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほペイペイドーム）
セ・リーグ王者の阪神がパ・リーグを制したソフトバンクに逆転勝ち。阪神の先発・村上が粘りの投球で７回６安打１失点にまとめて白星を挙げ、貢献ポイント３・２点でトップに立った。６回に決勝二塁打を放った佐藤輝は１・８点で２位。２安打と１番打者の役割を果たした近本が３位で、イニングまたぎでセーブを挙げた石井と１安打１盗塁の中野が続いた。
１位＝村上（神）３・２
２位＝佐藤輝（神）１・８
３位＝近本（神）１・４
４位＝石井（神）１・２
４位＝中野（神）１・２
６位＝森下（神）１・０
７位＝近藤（ソ）０・９
【報知式貢献ポイント】スポーツ報知で１９７０年から続く日本シリーズの名物企画。打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化します。
以下、勝利チームのポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）
◇単 打 ０・２（０・１）
◇二塁打 ０・４（０・２）
◇先制ソロ ２・４（１・２）
◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）
◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）