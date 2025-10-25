◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほペイペイドーム）

セ・リーグ王者の阪神がパ・リーグを制したソフトバンクに逆転勝ち。阪神の先発・村上が粘りの投球で７回６安打１失点にまとめて白星を挙げ、貢献ポイント３・２点でトップに立った。６回に決勝二塁打を放った佐藤輝は１・８点で２位。２安打と１番打者の役割を果たした近本が３位で、イニングまたぎでセーブを挙げた石井と１安打１盗塁の中野が続いた。

１位＝村上（神）３・２

２位＝佐藤輝（神）１・８

３位＝近本（神）１・４

４位＝石井（神）１・２

４位＝中野（神）１・２

６位＝森下（神）１・０

７位＝近藤（ソ）０・９

【報知式貢献ポイント】スポーツ報知で１９７０年から続く日本シリーズの名物企画。打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化します。

以下、勝利チームのポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）

◇単 打 ０・２（０・１）

◇二塁打 ０・４（０・２）

◇先制ソロ ２・４（１・２）

◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）

◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）