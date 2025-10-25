◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子 第１節第２日 サントリー ３―１ 大阪Ｂ（２５日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）

２４日の開幕戦で黒星スタートとなった昨季王者・サントリーが大阪Ｂに雪辱し、セットカウント３―１で勝ちきり、開幕２戦目で今季初勝利をつかんだ。先に２セットを連取したが、大阪Ｂの粘りにあい、２―１の第４セットで相手のセットポイントをしのぐと２５―２５から今季主将に就任した高橋藍のスパイクでマッチポイントを握った。最後は２１８センチの大砲・ムセルスキーが相手のスパイクをブロックし、藍は主将としてリーグ初白星をつかんだ。

先手を取ったのはサントリーだった。第１セット（Ｓ）、第２Ｓをともに１０点の大差をつけて連取。第２Ｓ中盤のリードした場面では、主将の藍が“フェイクセット”を繰り出し、ムセルスキーのスパイクにつなげ、チケット完売９０００人超の大観衆を沸かせた。

しかし第３Ｓからムードは一転。ホームの大阪Ｂが反撃し、第３Ｓを取り返した。第４Ｓも大阪Ｂが先に流れをつかんだが、サントリーは１５―１７から連続得点で追いつく。一進一退のセット終盤では、西田有志主将のスパイクで大阪Ｂが先にセットポイントを握った。しかしサントリーの主将・藍がレフトから決めてしのぐと、２５―２５からは藍のプッシュでサントリーが２度目のマッチポイントを握った。最後は相手のスパイクをムセルスキーがブロックし、粘る大阪Ｂを振り切り、笑顔で今季初勝利を手にした。