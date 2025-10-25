JO1の豆原一成さん（23）が25日、映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の公開記念舞台挨拶に、市毛良枝さん（75）、八木莉可子さん（24）らと登場。自身が幸せを感じる瞬間を明かしました。

映画は、豆原さん演じる“夢に迷う”大学生の拓磨と、市毛さん演じる“夢を見つけた”祖母の文子が、同じ大学で学ぶことになり、文子の亡き夫・偉志がのこした“不思議な数式”をきっかけに一歩を踏み出す姿を描いた物語です。

イベントでは、キャスト陣が映画のタイトルにちなみ、“最近自身をしあわせにしてくれるもの”を発表。『筋肉!!』とフリップに書いた豆原さんは「筋トレしている時とか、筋肉見ている時とか。筋肉に話しかけて、“今日の筋肉どうなんだ”、“いけんのか、お前”みたいな、その瞬間は幸せだなって」とコメント。

さらに、司会者からの「“いけんのか”って話しかけた時、筋肉はどう答えてくれるのか」という質問に、豆原さんは「“やーる”って言ってくれますね」と、力強くコメントし会場をわかせました。

そして、最後に「今日は短い時間でしたが、皆さんに見てもらえて、皆さんの笑いもちょっとだけ取れたのかなと思いますのですごく楽しかったです。ありがとうございました」とあいさつし、イベントを締めくくりました。