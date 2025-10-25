◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神 2-1 ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)

2014年以来となる日本シリーズでの対決となったソフトバンクと阪神の一戦は、阪神が逆転勝ちで初戦をものにしました。

初回の2アウトから森下翔太選手の2塁打で好機をつかんだ阪神打線。しかし対する先発・有原航平投手を前に、佐藤輝明選手が空振り三振に倒れます。

その直後に阪神は先発の村上頌樹投手が失点。2アウト2塁のピンチを招くと、この日が戦線復帰となった近藤健介選手の先制タイムリーを浴び、ソフトバンクに1点の先制を許します。

援護したい阪神打線でしたが、有原投手の前に2度の三者凡退など快音ならず。5回まで無得点に抑えられます。それでも村上投手は徐々に状態をあげ、2回以降は無失点に抑える好投を見せます。

すると阪神は1点を追いかける6回、上位打線が躍動を見せます。1番・近本光司選手がヒットで出塁すると、2番・中野拓夢選手もセーフティーバントを成功。中野選手は盗塁も決めて、ノーアウト2、3塁とチャンスを拡大します。

続く森下翔太選手はゴロに倒れるも、3塁ランナーの近本選手が生還して同点。さらに1アウト3塁から佐藤選手が勝ち越しタイムリーを放ち、勝ち越しに成功します。

援護をもらった先発の村上投手は7回のマウンドに上がり、ヒットを1本打たれるも得点は許さず。7回6奪三振1失点で降板します。

8回はチームトップ52HPの及川雅貴投手が登板。2アウト2塁のピンチを招いたところで降板しますが、50試合連続無失点と打たれない男・石井大智投手が火消しして、無失点に抑えます。

石井投手は回またぎで9回もマウンドへ。2アウトからヒットと捕手の打撃妨害でピンチを背負いましたが、柳町達選手をセンターフライに打ち取って試合終了。

阪神が逆転勝利で、日本シリーズ初戦に勝利。2014年の日本シリーズでは阪神が初戦を勝利するも、その後4連敗で日本一を逃しており、その時の雪辱を果たせるか注目です。