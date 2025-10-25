「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが逆転負けで初戦を落とした。

初回、阪神の先発・村上の立ち上がりを攻めて、２死二塁を作ると、左脇腹痛から復帰した４番・近藤が中前へ。二走・周東が快足を飛ばして一気にホームへ生還し、先制に成功した。

それでもその後は要所を締められる。二回こそ三者凡退に抑えられたが、三回には周東が、四回には川瀬が快音を響かせるも後続が続けず。五回には柳田が右前打を放ち、柳町は四球、２死一、二塁で近藤につないだが、ここは一ゴロに倒れた。

また八回には１死から近藤がフェンス直撃の二塁打を放ってチャンスメーク。続く栗原が三振に倒れると、小久保監督も代打・山川を送った。ここは四球を見極めてつなぐも、最後は野村が左飛に倒れた。

投げては、先発の有原がテンポの良い投球を見せるも、１点リードの六回に暗転。近本に中前打、中野の打席では二盗を決められ、セーフティーバントで無死一、三塁のピンチを背負った。ここで森下の遊ゴロの間に同点とされ、１死三塁から佐藤輝の適時二塁打で逆転を許した。

有原は６回６安打２失点で降板。阪神・村上との最多勝同士の投げ合いになったが、初戦は阪神に軍配が上がった。