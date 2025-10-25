「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１−２阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）

阪神が逆転でソフトバンクに先勝した。これまで日本シリーズの対戦では、７戦全敗だった球場で“初勝利”。過去４度の敵地開幕で初戦勝利は、いずれも日本一とＶ確率１００％。吉兆データがセ王者を後押しする。

序盤は苦しい試合展開だった。初回、先発の村上が１番・柳田にいきなり四球を当たる。続く周東は二ゴロに打ち取ったが、一走で残った周東に二盗を許してピンチを拡大。３番・柳町は空振り三振に斬ったものの、４番・近藤に中前適時打を許した。

それでも二回以降、立ち直って粘りの投球を続けると、１点を追う六回に試合が動いた。先頭の近本が中前打で出塁すると、続く中野の打席で初球にスタート。二盗を決めた。ここで２番・中野が三塁前に犠打。ライン際の打球を三塁・野村が切れると判断して処理をやめたが、ボールはラインの内側で止まる内野安打になった。藤川監督もベンチから拍手を送った。

「打ったのはチェンジアップ。チャンスで回してもらったので、しっかり打ち返すことができて良かった。チームとしても一気に同点、勝ち越し、と複数得点できたのは良かったと思います」

中野はすかさず二盗を決めて二、三塁。森下の遊ゴロの間に三塁から近本が生還して同点に追いついた。執拗な足攻めで有原を揺さぶると、続く１死一、三塁で佐藤輝が右中間適時二塁打を放ち、勝ち越しに成功した。前日２４日の会見で藤川監督がキーマンに挙げた上位打線が躍動。１番・近本と２番・中野がチャンスメークし、３番・森下と４番・佐藤輝が、走者を返す理想的な攻撃となった。

このリードを村上が守り、７回６安打１失点で日本シリーズ２勝目。八回は及川が２死二塁のピンチを背負ったが、救援した石井が２死一、二塁から野村を左飛に抑えて脱した。石井は九回も続投し、２死一、二塁のピンチこそ背負ったが無失点で締めた。

日本シリーズでの敵地開幕は過去４度。初戦に勝利した８５年の対西武（西武）、２３年の対オリックス（京セラドーム）は、いずれもそのまま日本一に輝いている。一方、初戦に敗れた０３年・ダイエー（福岡ドーム）、０５年のロッテ（千葉マリン）は敗退している。