サッカー明治安田J1リーグのアルビレックス新潟が来シーズンJ2に降格することが決まりました



残留争いをしている17位の横浜Ｆ・マリノスが25日の試合でサンフレッチェ広島に勝利。最下位の新潟が残り試合に全勝しても、残留できる可能性がなくなり、来シーズンのJ2降格が決まりました。



2023年のシーズンからJ1リーグで戦ってきた新潟。今シーズンは新監督を迎えてスタートしたものの、序盤から苦しい戦いが続きました。





監督が交代し、選手の補強を図ったものの、最近15試合、勝ち星がない状況となっていて、25日にJ2降格が決まりました。クラブは「トップチーム強化、組織運営の至らなさが、この結果を招いたと真摯に反省し、再び昇格を果たすべく進んでまいります」とコメントを発表しています。またアルビレックス新潟の中野幸夫社長と寺川能人・強化本部長が25日に夕方、取材に応じました。アルビレックス新潟 中野幸夫社長「多大なるご声援とご支援をいただいたにも関わらずこのような結果になってしまいました。代表取締役社長として本当に皆様方に心からお詫び申し上げます」「2025シーズン、J1定着という目標を掲げて、シーズンに入り、スタッフ・選手、がんばってくれましたが勝ち点を積み重ねることができず、このような結果になってしまいました。チーム強化、組織運営に関しまして私の責任は非常に重大かと思っています。真摯に反省しお詫び申し上げたいと思います」「いかに早くJ1に復帰するかというシナリオ作りに入る必要があると思いますが、しかしその前に1年を振り返って次につなげるということを丁寧にやっていきたい。来年以降アルビレックス新潟が飛躍できるよう反省しながら次につなげていきたいと思います」