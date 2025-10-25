千葉ジェッツがB1記録の開幕8連勝を達成…サンロッカーズ渋谷に快勝、ホグが27得点の活躍

10月25日にLaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第5節が行われ、千葉ジェッツがサンロッカーズ渋谷と対戦した。

B1開幕最多連勝記録の更新に期待がかかる千葉Jは、0－4で迎えた第1クォーター開始1分47秒に渡邊雄太がチーム最初の得点を記録。その後、渡邊の“3点プレー”、ディー・ジェイ・ホグの3ポイントシュートでリードを奪うと、点の入れ合いの末、19－17で最初の10分間を終了した。

第2クォーターはホグが2本、渡邊と富樫勇樹が1本の3ポイントを成功。一挙27得点を積み上げ、46－38と8点差でハーフタイムに突入した。

後半は第3クォーター開始1分13秒から渡邊が2連続で長距離砲を沈めれば、富樫とナシール・リトルも3ポイントで加点。第4クォーター開始1分24秒に1ケタ点差に詰め寄られたが、リトルやホグの得点で再び突き放し、84－63で快勝した。

千葉Jはホグが27得点7リバウンド5アシストの活躍。リトルが17得点8リバウンド2スティール、渡邊が14得点、富樫が8得点5アシストで続き、8連勝を達成した。

■試合結果



千葉ジェッツ 84－63 サンロッカーズ渋谷



千葉｜19｜27｜18｜20｜＝84



渋谷｜17｜21｜12｜13｜＝63

【動画】西村文男が会場を沸かせる3ポイント成功