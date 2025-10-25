真似するだけでOK！【GU】40・50代が即こなれる♡「ワンカラーコーデ」

なんだかコーデがパッとしない……と思ったら、おしゃれスタッフさんのワンカラーコーデを真似してみて。一歩間違えると野暮ったく見えがちですが、ちょっとした工夫で一気にシャレ感アップを狙えます。今回は【GU（ジーユー）】のアイテムを使った、大人に似合うスタイリングを紹介するので、ぜひ秋コーデのお手本にしてみて。

グレーのワントーンで上品な最旬ルックに

ニュアンス感のある色味で上品な雰囲気をまとえるグレー。今シーズンのトレンドカラーとしても注目を集めており、着るだけで大人っぽく垢抜けできそう。淡いグレーのセーターにダークグレーのパンツを合わせてメリハリをつけると、ワントーンコーデの野暮ったさを回避できるかも。メンズっぽくなりすぎないよう、レオパード柄のシューズで華やぎをプラスするのも垢抜けのコツ。

カジュアルなのにきれい見えするスウェットコーデ

部屋着っぽくなりがちなスウェットコーデですが、スラリとしたナロースカートを投入すれば上品な雰囲気に。トップスはショート丈を選んですっきり仕上げるのも、大人っぽく見せるポイント。インナーに白Tシャツを合わせて裾から覗かせると、抜け感をプラスできます。バッグやアクセも上品なものを選ぶのがおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M