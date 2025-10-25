どこまで可愛くなるのーーーッッ！？【3COINS】インテリアのポイントに♡「映えカーテン」

お部屋の模様替えに【3COINS（スリーコインズ）】の「カフェカーテン」を使ってみませんか？ 大きな家具やインテリアを買い換えるのは大変ですが、カフェカーテンなら手頃な価格でGETできます。人気の商品をご紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

お部屋が華やかに「フラワーモチーフのカフェカーテン」

シンプルなお部屋のアクセントにカフェカーテンを使いたい方におすすめなのが、こちらの「刺繍カフェカーテン デイジー」です。ほどよい透け感のあるポリエステル製のカーテンに、白いデイジーの花の刺繍が施されています。サイズは丈45cm・幅105cmで突っ張り棒に通すだけで設置できるため、小窓のカーテンや棚の目隠しに最適。優しい色合いなので、どんなお部屋にもマッチしそうです。お値段は\330（税込）。複数枚合わせて使うのも良いかもしれません。

キッチンにはこれ！「パンモチーフのカフェカーテン」

食器や調味料など、キッチンに置かれた生活感が出やすいアイテムの目隠しにこちらの「刺繍カフェカーテン パンライフ」はいかがですか。クロワッサンにプレッツェル・バゲットがデザインされたパン好きにはたまらない1品。\330（税込）とリーズナブルな価格ですが、かなりクオリティの高い刺繍で安っぽく見えないのがうれしいポイント。突っ張り棒で設置できるので、大掛かりな模様替えは大変……という方も安心です。

