モデルでタレントの高田秋が息子とともに祝われた様子がほっこりすると話題になっている。

「マネージャーさんがお祝いしてくれた日」と題して、２５日までに自身のインスタグラムを更新した高田。「この日は雨だったからベビーカー断念して抱っこ紐でランチへ出掛けたけどやっぱりベビーカーないと不便… というか身体がボロボロになる！笑 みんなは雨の日どうしてるの？」と新ママゆえの悩みを共有し、呼び掛けた。マネージャーからプレゼントされた大きな花束を片手に、息子を愛おしそうに見つめる幸せショットも添えられている。

この投稿にファンからは「可愛いくて素敵なママさん」「お母さんになっても変わらず、可愛いね」「めちゃくちゃほっこりする写真！」「幸せが満開ですねぇ」「また親子ツーショット写真載せてくださいね！」などの声のほか、ママさんからの返答も多数寄せられた。

高田は日本テレビ系「笑ってコラえて！」の人気コーナー「朝までハシゴの旅」をきっかけにブレイク。「日本イチ一緒に飲みたい美女」として注目を集め、きき酒師の資格も持つ。ＢＳ−ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後１０時）でも人気を集め、ＢＳ１１「ＢＳイレブン競馬中継 ＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・正午）のアシスタントＭＣなど競馬番組でも活躍。プライベートでは２０２２年１２月に一般男性との結婚を発表し、今年７月に第１子出産を公表した。