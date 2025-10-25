◇体操 世界選手権最終日（2025年10月25日 ジャカルタ）

種目別決勝が行われ、女子の床運動で杉原愛子（26＝TRyAS）が13・833点で自身初の表彰台となる金メダルに輝いた。日本勢では21年の村上茉愛以来4年ぶりの優勝。26歳のベテランが、平均台の銅に続いて今大会2つのメダル獲得した。男子は個人総合3連覇を果たした橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）が鉄棒で銀メダル、初出場の角皆友晴（19＝順大）が平行棒で銀メダルを獲得した。

後続の得点を待っていた杉原は、金メダルの吉報が舞い込むと大粒の涙をこぼした。初出場から10年で上り詰めた世界一の座。演技直後の満面の笑みと対照的な、くしゃくしゃな泣き顔に万感の思いが表れた。

「ほんまに感謝の気持ちでいっぱい。一番いい演技ができて、結果につながってめちゃくちゃうれしい」

得意の床運動で表現したのは自らの体操人生だった。16年リオ、21年東京と2大会連続で五輪に出場し、22年に一度は第一線から退いた。指導者や審判員などを通して体操の楽しさを再確認。翌年に復帰したストーリーを表情豊かに演じた。終末技の屈伸2回宙返りを決め、頭の上に両手で王冠の形をつくる締めのポーズは女王になる自身をイメージしたもの。落下のミスでメダルを逃した個人総合での悔し涙を、うれし涙に変えてみせた。

設立したTRyASの社長業とプロ体操選手を兼務し、スパッツ型レオタード「アイタード」をプロデュースするなど新たな風を吹き込む存在。そんな26歳のベテランには、6年ぶりに出場した今大会で伝えたい思いがあった。大学卒業を機に引退する女子選手が大半を占める女子体操界。「人それぞれ花の咲く時期が違うからって」。まさにその思いを体現する、価値ある金メダルになった。