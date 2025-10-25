◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2025 日本15―19オーストラリア（2025年10月25日 東京・国立競技場）

世界ランキング13位の日本は同7位のオーストラリアに15―19（前半3―14）で惜敗した。強豪国に挑む5連戦の初戦。過去6戦全敗だった相手から初勝利を挙げることはできなかった。

日本は前半13分に先制トライを与え、同18分にはCTBチャーリー・ローレンス（27＝相模原）がイエローカードで退場となる数的不利に。そこから攻め込まれてトライライン際の攻防になると、粘り強いディフェンスで何度もしのいでピンチを切り抜けた。同27分にはSO李承信（24＝神戸）がペナルティーゴール成功。同30分、相手にスクラムからの速攻でトライを許して3―14で折り返した。後半12分、スクラムでペナルティーを獲得すると敵陣左ラインアウトの好機からPR竹内柊平（27＝東京SG）が走り込んでトライ。同17分にラインアウトモールでトライを決められ、同21分には敵陣でのスクラムからSH藤原忍（26＝東京ベイ）が突進して最後はFLベン・ガンター（28＝埼玉）がトライを決めた。4点差まで迫ったが、その後は得点することができず15―19で惜しくも敗れた。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、65）は「最初の20分は傍観者になってしまった。ジャパンらしさ、激しさがなくてリードされてしまった」と反省。それでも、後半だけのスコアは12―5と勝っており「勝てるところまで持っていけていた。世界の強豪と戦えると確信できた」と大きな収穫を口にした。速いテンポの攻撃を持ち味とする“超速ラグビー”はディフェンス面に課題が多かったが、この日はこれまでのオーストラリア戦で最少となる19失点に抑えるディフェンスの強さを発揮。「1年前にはできなかったことができて、間違いなく成長している」と評価した。

次戦は11月1日（日本時間2日）、世界ランキング1位の南アフリカに挑む。2015年W杯で歴史的な大金星を挙げた「ブライトンの奇跡」から10年。当時も指揮を執ったジョーンズHCは「2015年よりもポテンシャルを秘めたチームだと思っている」と期待を抱かせた。「今日の後半で見せたような戦い方を80分通して、南アフリカを倒しにいきたい。もちろん勝つつもりで挑む」。10年前の“再現”を見据えた。