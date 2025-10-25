ミュージシャンで俳優の宇崎竜童（79）が25日、ニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演し、楽曲提供を巡るエピソードを明かした。

ロックバンド「ダウン・タウン・ブギウギ・バンド」で73年にレコードデビュー。沢田研二や田原俊彦、高田みづえさんらに楽曲提供し、妻で作詞家の阿木燿子さんとのゴールデンコンビで数々の名曲を生み出した。

夫妻と切っても切り離せないのは、山口百恵さん。「横須賀ストーリー」「夢咲案内人」「イミテイション・ゴールド」「プレイバックPart2」「美・サイレント」「さよならの向う側」など、大ヒット曲がズラリと並ぶ。

百恵さんへの楽曲提供は3カ月に1枚というペース。「この3カ月間が、次の作品を作る準備、ミーティング、打ち合わせ、食事会というのが頻繁にあって。そこで（プロデューサーの）酒井政利さんがああでもない、こうでもないとか。ブレインストーミングというか、わけの分からないことを言うんですよ」。そんな話し合いから、次の作品へのアイデアを探していったという。

そんなある日、「プレイバック」の製作発注が。百恵さんが「馬鹿にしないでよ そっちのせいよ」と突き放す歌詞がインパクト大の大ヒット曲で、1978年にリリースされた。

宇崎は「“プレイバックって曲、作りたいな。僕らの専門用語みたいだけど、これをタイトルに作れないかな？”。そういうことをおっしゃる人だった。『プレイバック』なんかは、“明日までに作ってくれ”って言われたんですね」と明かすと、パーソナリティーの徳光和夫も「えー…」と絶句した。

「Part2」が付く不思議な曲名だが、宇崎は「実は『プレイバックPart1』という曲もあるんです」と驚きの事実を告白。「僕の書いたものはお蔵になって、別の作曲家が書いた…馬飼野（康二）さんかな、阿木燿子が詞を書いた曲は一応、レコーディングされています」と説明した。

ところが、最初の「プレイバック」が日の目を見ることはなかった。「酒井さんが気に入らなかったんですね。『プレイバックPart1』が。僕も書いたけどダメって言われて。もう1回、『プレイバック』のタイトルで、“明日までに書いてくれ”って言われたんですよ。“工場を止めてあるから”って言うんですよ。（レコードの）プレスのね。凄いプレッシャーなんですけど。頭来て、阿木燿子が一生懸命書いていって、“馬鹿にしないでよ”っていう思い出」と笑わせていた。

徳光が「そこから生まれたんだ」と驚くと、宇崎も「酒井さんに対して（の怒りの歌詞だった）」と明かしていた。