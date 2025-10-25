女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は２５日、神戸市立中央体育館で行われた第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催した。

リーグは第１２節から、第１１節までのレギュラーシーズン成績上位６クラブと下位５クラブに分かれて戦うファイナルシーズンに突入。この日、上位リーグは１試合が行われ、レギュラーシーズン６位の福井丸岡ラックは同５位のフウガドールすみだレディースに１―０で競り勝った。

互いにチャンスを作りながら１点が遠い展開が続くなか、均衡を破ったのは丸岡。第２ピリオドの１２分に山森しおんのゴールで待望の先制点を手にした。すみだは日本代表としても活動するエース・岩崎裕加を中心に猛攻を仕掛けたが、丸岡の懸命な守備をこじ開けることはできなかった。

丸岡は１―２で敗れた第１１節のすみだ戦で、岩崎に２ゴールを献上。主将の加藤はるなは「個人的には岩崎さんに決められて悔しい部分が多かった。リベンジマッチということで強い気持ちで勝負を挑んで、やられるシーンもあったんですけど守り切れて本当によかった」と声を弾ませた。無得点に終わった岩崎は「決めきれるところを決められなかったのはまだまだ足りないところ」と悔やむとともに、１１月の第１回フットサル女子Ｗ杯（フィリピン）に向けては「Ｗ杯までの時間を大切にして、レベルアップしないといけない」と、メンバー入りへさらなる成長を誓った。