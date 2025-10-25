女優の瀬戸朝香（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。2人の子供たちが留学している英国でのショットを公開した。

「子供達に逢いにイギリスへ…」と留学している15歳長男と11歳長女に会いに行ったことを明かし、「7:30にオープンするいつも行くカフェで朝食 パンがとってもうまいっ」と街並みやカフェの写真を大量に投稿。

続いての投稿では「学校行事を終えた後 一泊二日だけ寮から連れ出して家族で過ごすことができるの 送り迎えの時間を考えると一緒に過ごせる時間は1日だけ。限られた時間の中で今回は電車でロンドンに行き食事とショッピングを楽しみました」と子供たちと過ごしたロンドンでのショットを披露した。

「途中タクシーに乗って両隣に子供達 何気ない当たり前のことが私にとっては大切な時間 この時ばかりは…1日が信じられないほど早く感じる」と母の思いをつづり、子供たちの手が写り込んだ幸せショットも公開。

フォロワーからは「お子さま達と過ごす時間も貴重な時間で嬉しいですね。タクシーの中も楽しそう。ママのお顔になっていますね」「楽しそ〜仲良し親子だね」「朝香さん美しい」「ロンドン素敵 朝香ちゃんママの顔になってる」などのコメントが寄せられた。