女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は２５日、神戸市立中央体育館で行われた第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催した。

リーグは第１２節から、第１１節までのレギュラーシーズン成績上位６クラブと下位５クラブに分かれて戦うファイナルシーズンに突入。この日、下位リーグは２試合が行われ、レギュラーシーズン７位のアニージャ湘南は同１０位のミネルバ宇部に１２―２で大勝し、同９位のさいたまサイコロは同１１位の流通経大メニーナ龍ケ崎を３―１で下した。

湘南は第１ピリオドの５分、川村このはのゴールで先制すると、その後も得点を重ねて同ピリオドだけで５―０。後半も攻撃の手を緩めることなくゴールネットを揺らし続けた。自らも１得点をあげた主将の村田莉菜は「色んな選手が得点できたことはすごくポジティブ」と振り返ったが、第２ピリオドでの２失点には「自分たちの足りない部分が出た」と厳しい表情。山岸輝久監督も「前半で無失点はやってほしかったこと」と評価する一方、「２失点はちょっともったいなかった」と反省も忘れなかった。

さいたまは第１ピリオドの５分に先制して以降は、チャンスは作るものの２点目が奪えないまま折り返した。流れを手放しかねない展開だったが、第２ピリオドの８分に新見香穂が貴重な追加点。流通経大の反撃を１点に抑えた。主将の小田友香は「（ファイナルシーズンは）全勝が目標なので勝てて良かった。勝って修正しながら残り試合を戦っていきたい」と前を見据えた。