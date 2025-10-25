◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神 2-1 ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)

日本シリーズ初戦はソフトバンクが先制に成功するも、1点差での逆転負けを喫しました。

先発は有原航平投手。初回、順調に2アウトまで持ち込むも、森下翔太選手に2塁打を浴びピンチを招きます。続く主砲・佐藤輝明選手に対してはボールが先行するも、6球目のフォークで空振り三振を奪いました。

援護したいソフトバンク打線は直後の1回裏、対する阪神の先発・村上頌樹投手の前に好機をつかみます。先頭・柳田悠岐選手は四球で出塁。続く周東佑京選手のセカンド方向への鋭い当たりは、阪神・中野拓夢選手の好守備に阻まれるも、1塁ランナーとして残った周東選手が盗塁を決めます。2アウト2塁で打席に向かったのは、腰の不調からの実戦復帰となった近藤健介選手。フルカウントまで追い込まれるも、7球目のストレートをとらえ、先制タイムリーとしました。

援護をもらった有原投手は、5回までに2度の三者凡退を記録するなど無失点の好投を披露。しかしこれまでも失点を重ねていた“魔の6回”に阪神打線につかまります。1番から始まる上位打線を相手に無死2、3塁のピンチを招くと、ゴロの間に失点。同点とされ迎えた1アウト3塁では、佐藤選手の勝ち越しタイムリーを浴びました。

好投手である相手先発・村上投手の前に、周東選手や野村勇選手がフェンス際まで伸びる打球を放つ場面も見られましたが、柵越えまではあと一歩届かず。8回には2番手・及川雅貴投手の前に同点のランナーを出すものの、ソフトバンク打線に決定打は生まれませんでした。

9回には、8回2アウトからマウンドにあがっていた3番手・石井大智投手の前に好機をつかみます。石井投手はシーズン中からの無失点記録を継続している好投手ですが、2アウトから柳田選手がヒットで出塁。さらに続く周東選手の打席では、キャッチャーミットがバットに当たったことによる打撃妨害で出塁となりました。しかし続く2アウト1、2塁では柳町選手が打席に向かうも、センターフライに倒れゲームセットとなりました。

これでソフトバンクは本拠地での1点差の攻防を落としました。