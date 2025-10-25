◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦 ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）

阪神が、２年ぶりの日本一がかかる大事な日本シリーズ初戦をものにし、最高のスタートを切った。

先発・村上は初回に１点を先制されるも、２回以降はゼロを並べて、７回６安打１失点と好投。立ち上がりに苦しんだが、尻上がりに状態を上げ、最少失点で試合を作った。

ソフトバンク・有原を前に５回まで３安打と得点できなかった打線は、６回に１番・近本の中前安打からチャンスを作り、３番・森下の遊ゴロの間に同点とした。続く１死三塁で、４番・佐藤が低め変化球を右中間にはじき返す適時二塁打で勝ち越した。阪神は、セＣＳ最終ステージの３試合で１１得点のうち、クリーンアップで１０打点をマーク。この日も、上位が作ったチャンスを中軸が得点につなげた。

２―１の８回から、２番手で及川が登板。だが、近藤に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、栗原を空振り三振に抑えたところで降板した。２死二塁から、石井がマウンドへ。代打・山川を歩かせて、ピンチを広げたが、最後は野村勇を左飛に打ち取り、火消しに成功。イニングまたぎの９回は２死一、二塁のピンチを迎えたが抑えた。

４勝先勝したチームが日本一となり、悲願まであと３勝となった。日本シリーズで敵地での初戦に勝ったチームは、これで３３度目。過去３２度のうち、２０２３年の阪神などが２３度優勝しており、優勝確率は７２％となっている。