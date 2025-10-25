5人組ガールグループ・LE SSERAFIMが新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のミュージックビデオを公開。メンバーが楽曲に参加したBTSのJ-HOPEさん（31）との会話について振り返りました。

今作はファーストシングルのタイトル曲。SAKURAさん（27）とHUH YUNJINさん（24）が楽曲制作に加わったオルタナティブ・ファンク・ポップで、フィーチャリングアーティストとして、BTSのJ-HOPEさんが参加しています。

■SAKURA「音源を聴いたとき、鳥肌が立った」

J-HOPEさんとの会話で記憶に残っていることについて、KIM CHAEWONさん（25）は「J-HOPE先輩が、“楽曲がとても良くて参加したいと思いました”、“応援しています”というステキな言葉をかけてくださって、わたしたちもより一層頑張ることができました」とコメント。

SAKURAさんは「初めてJ-HOPE先輩がレコーディングしたバージョンの音源を聴いたとき、鳥肌が立ったことを今でも覚えています。J-HOPE先輩がフィーチャリングに参加してくださったおかげで、楽曲もさらに輝いて魅力的なものになりました。一生感謝し続けます」と思いを伝えています。

またHUH YUNJINさんは「昨年、光栄なことにわたしがJ-HOPE先輩の楽曲に参加させていただきましたが、今回はJ-HOPE先輩がわたしたちLE SSERAFIMの楽曲に参加してくださって、本当に感謝しています」とコメントしています。