俳優の間宮祥太朗（32）が25日放送の「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」（後7・56）に出演。「SixTONES」田中樹（30）への無茶ぶりを謝罪した。

人気の「カメラに向かってごめんなさい」のコーナーで、間宮は田中に「友達に高い物を買わせてごめんなさい」と謝罪。続けて「撮影現場のセットを買わせました」と明かした。

共演作品の撮影現場で「樹がシャンデリアだったと思うんですけど“あれかっこいいですね”って言って。それはもうチャンスなんで、すぐに美術さん呼んで“あれってちなみにおいくらくらい…？”っていう話をして」と田中とのやり取りを回想した間宮。田中はシャンデリアはいらないとしたものの、近くにあった棚は「かっこいい」と興味を示したという。

美術担当者に確認したところ棚はリース品だったそうで、間宮は「実際の販売価格よりは安くできるっていうことだったので（田中に）お願い！って言って」とし、オンエアでは音声で隠されていたものの「確かマジで○○万円」と明かし、スタジオはその金額に驚いていた。

後日、田中からは「勢いで買っちゃったから採寸とかしてなくて、玄関がほぼその棚で埋め尽くされちゃった。入り口が狭いです」とクレームを受けたことも明かし「それは俺はしったこっちゃないです」とニヤリと笑っていた。