秋に行きたい「静岡県の穴場秘境」ランキング！ 2位「梅ヶ島温泉郷」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、秋に行きたい穴場秘境に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたい静岡県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉と紅葉を楽しめるのがいいなと思ったから」（20代女性／石川県）、「だんだん肌寒くなってきた秋の日に、ふらっと温泉に浸かりに行ったらとても癒されそうだと思うから」（40代女性／愛知県）、「アクセス難易度の高い温泉、宿泊施設が少なくなっているので急いで」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「高所恐怖症だけど、秋風や秋空、紅葉をじっくり楽しみたいです」（40代女性／長崎県）、「真っ青な湖面と周囲の紅葉の対比を橋から見てみたい」（40代男性／大阪府）、「寸又峡は奥大井に広がる渓谷で、秋になるとブナやモミジが色づき、『夢の吊り橋』から眺める紅葉の景色は息をのむ美しさ」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：梅ヶ島温泉郷（うめがしまおんせんきょう）／50票静岡市葵区の山あいにある梅ヶ島温泉郷は、開湯1700年以上の歴史を持つと言われている古い温泉です。武田信玄の隠し湯だったとも伝えられており、泉質の良さからたくさんの人に愛されてきました。標高が高く自然に囲まれているので、秋には周りの山々が見事な紅葉に染まります。温泉と紅葉狩りを同時に楽しめるのが大きな魅力。街の喧騒（けんそう）から離れて、歴史ある温泉と秋の絶景に癒される、隠れた秘境です。
1位：寸又峡・夢の吊り橋（すまたきょう・ゆめのつりばし）／89票榛原郡川根本町にある寸又峡は、南アルプスの入り口に広がる美しい渓谷です。その中でも「夢の吊り橋」は特に有名。エメラルドグリーンに輝く大間ダム湖の上にかかる、長さ約90m、高さ約8mの吊り橋は、スリル満点に周りの絶景を一望できます。特に秋は、赤や黄の紅葉が湖水のグリーンと調和して、幻想的な景色を作り出します。まさに秘境感たっぷりな、静岡を代表する絶景スポットです。
