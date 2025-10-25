シチズン クロスシーの限定モデル登場！カメリアが咲く華やぎの腕もとに

上品さと知性を兼ね備えた女性に人気の「シチズン クロスシー」から、満開のカメリアをモチーフにした限定モデルが登場します。白蝶貝の文字板に可憐な花模様を描き、ラボグロウン・ダイヤモンドが輝きを添える特別仕様。軽やかなスーパーチタニウム™とサクラピンク®の柔らかな輝きが、冬の装いに華を添えます。世界限定1,300本の希少モデルで、自分らしい“とき”を纏ってみませんか？

白蝶貝に咲くカメリアが放つ上品なきらめき

新作「hikari collection エコ・ドライブ電波時計 ティタニア ハッピーフライト 限定モデル（ES9498-69N）」は、白蝶貝の文字板に満開のカメリアをイメージした繊細なエッチングパターンをデザイン。

外周のピンクグラデーションが、カメリアが持つ華やかさをより引き立てます。

さらに、5ポイントのラボグロウン・ダイヤモンド※4がセッティングされ、角度によって光がふんわりと踊るような輝きを放ちます。ジュエリーのように美しく、日常を彩る一本です。

※4 ラボグロウン・ダイヤモンド（Lab-Grown Diamond）：「ラボ（研究所、工場）」「グロウン（育てられた）」ダイヤモンドという意味を表す合成ダイヤモンドの名称で、天然ダイヤモンドと同じ硬さ・輝きを持つ、地球ではなく100％ラボから生まれた、環境、安全、労働基準に最大限の考慮をして作られたエシカルなダイヤモンドです。

サクラピンク®が肌を美しく見せる、限定1,300本の特別感

ケースとバンドには、シチズン独自のスーパーチタニウム™※5を採用。軽量でキズに強く、肌にもやさしい快適な着け心地を叶えます。カラーは人気のサクラピンク®※6。

女性の肌をより明るく見せる柔らかなピンクトーンで、上品な印象に導きます。さらに、光発電エコ・ドライブを搭載し、電池交換不要。

世界4エリアの電波を受信するハッピーフライト機能で、どこにいても正確な時を刻みます。

※5 スーパーチタニウム™：チタニウムに表面硬化技術デュラテクトを施しステンレスの約5倍以上の硬さを実現したシチズン独自の素材。キズに強く、軽く肌にもやさしいので、快適な着け心地で使用できます。（ステンレスのビッカース硬度は約200HV）

※６ サクラピンク®： 女性の肌を美しく魅せ、さらにキズから守るデュラテクト「サクラピンク®」。腕時計の表面をキズから守る表面硬化技術 デュラテクトは、シルバー、ゴールド、ピンクゴールドなど幅広い色彩表現が可能なシチズン独自の技術です。2016年、クロスシーを身につける女性にふさわしいデュラテクトを追究し、「サクラピンク®」を開発しました。ウォームゴールドでもピンクゴールドでもない、柔らかな色味と輝きで、キズつかない「強さ」とずっと続く「美しさ」を兼ね備え、登場以来女性に高い支持をいただいています。また、デュラテクト「サクラピンク®」のコーティングをした箇所は、SIAA(抗菌製品技術協議会）が定める試験方法による抗菌性能基準をクリアし、SIAA認証を取得しています。

自分の“とき”を咲かせる、クロスシーの限定モデル♡

シチズン クロスシーの限定モデルは、上品なデザインと確かな技術が融合した特別な一本。エシカルなラボグロウン・ダイヤモンドをあしらい、環境にもやさしいエコ・ドライブを搭載。

希望小売価格148,500円（税込）、世界限定1,300本で、2025年11月6日発売予定です。時を重ねるほどに愛着が増す、あなたの毎日に寄り添う相棒になってくれるはず。