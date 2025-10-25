香取慎吾が原始人に!? ひげあり別人級ショットに反響「旧石器時代でもイケメン」「これって地毛なのぉ？」
俳優の香取慎吾さんは10月24日、自身のInstagramを更新。別人のようなショットを公開しました。
【写真】香取慎吾の別人ショット
コメントでは「ワイルドー」「ついにカットするんだねー」「かっこいいです」「新しいヘアー楽しみっ」「どんなヘアスタイル慎吾くんもお好みです」「これって地毛なのぉ？」「また縄文生活始めたんですか-？」「旧石器時代でもイケメン」「えぇー！切っちゃうんだぁ」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】香取慎吾の別人ショット
「ついにカットするんだねー」香取さんは「あなたの〜〜ペイトナー」とつづり、1枚の写真を投稿。長髪に濃い眉毛とひげを生やした、原始人のようなルックスです。普段の爽やかな香取さんのイメージと異なりますが、ワイルドな姿も似合っています。
コメントでは「ワイルドー」「ついにカットするんだねー」「かっこいいです」「新しいヘアー楽しみっ」「どんなヘアスタイル慎吾くんもお好みです」「これって地毛なのぉ？」「また縄文生活始めたんですか-？」「旧石器時代でもイケメン」「えぇー！切っちゃうんだぁ」など、さまざまな声が寄せられました。
「グラフィック撮影の時間」23日には「グラフィック〜〜夢の時間」とつづり、原始人の格好をした後ろ姿を公開していた香取さん。とても貫禄があります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)