【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）

【映像】大谷がイタズラ→どアップの笑顔

ワールドシリーズ第1戦の試合前、ロサンゼルス・ドジャース・大谷翔平の試合前のリラックスした姿が話題になっている。



現地の中継映像が、室内練習場での大谷のユニークな姿を捉えた。そこにはバットを抱えた大谷が設置されたカメラを見つけて覗き込み、いたずらっ子のような笑顔をどアップを何度も見せるシーンが。大谷がワールドシリーズを前にしてもリラックスした状態で試合に臨んでいることがわかるひとコマとなった。こうした大谷のリラックスした姿に対し、ファンからは「すげえw」「何してんの？w」「ワールドシリーズやぞ？w」「最高すぎる」「反則だろ」「可愛いw」「GOAT」「全力でマイペースなのが良いわ」といった様々な反響が巻き起こった。

大谷は7回の第4打席にワールドシリーズ初本塁打となる2ランを放ったが、チームを勝利に導けず。第1打席は空振り三振、第2打席は2死満塁で一ゴロ。第3打席は見逃し三振だった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



