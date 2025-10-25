ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国四川省の黄竜風景区に今季初めての雪 中国四川省の黄竜風景区に今季初めての雪 中国四川省の黄竜風景区に今季初めての雪 2025年10月25日 21時26分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬） 【新華社黄竜10月25日】中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州の黄竜風景区で21日、今季初めての雪が降った。五彩池が雪に映え、格別の美しさとなった。２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬）２１日、雪化粧した黄竜風景区の五彩池。（ドローンから、黄竜＝新華社配信／孫家鵬） リンクをコピーする みんなの感想は？