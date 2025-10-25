¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡ÖÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ4¡¢5Ç¯¤¿¤Ä¤±¤ì¤É¡×¡¡¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë»³ÅÄ°ÉÆàÂç¾Ð¤¤
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ô¥å¥¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÄ¹Èø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌó1Ç¯3¤«·îÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦½éÆü¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤Î¥Ô¥å¥¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë»³ÅÄ°ÉÆà¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡Á¡ª¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡È¤³¤Î½©¡¢ºÇ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÈºÇ¤â¥Ô¥å¥¢¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿2¿Í¡£Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸ÀÆ°¤òµó¤²¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡È¤³¤³¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¦¡Á¡ª¡É¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¥®¥ç¡¼¥¶¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¥®¥ç¡¼¥¶¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¥Ô¥å¥¢¤Ç¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤¢¤È¤â»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤òµó¤²¡ÖÁ÷ÅÅÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÀÖ¤ÈÇò¤ÎÅ´¹ü¤¬²¿ËÜ¤«Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ô¥å¥¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Èø¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡¡¤ï¤«¤ë¡ª¡¡²¶¤ÏÄÌÅ·³Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£°ì½ï°ì½ï¡ª¡×¤È¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ4¡¢5Ç¯¤¿¤Ä¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ÀÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¸«¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡Á¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Ï¡¢TikTok¤Î½ñÀÒ·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾Ò²ðÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬200Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤òµÏ¿¤·¤¿¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¤òÄ¹Èø¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢¡È»¦¿ÍÈÈ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯Îø¿Í¡É¤ò»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£