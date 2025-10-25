©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「多数決の結果、全国大会を目標に活動していくことになります」

こうして、全国大会をめざして活動することに決まった吹奏楽部。

いよいよ楽器ごとにグループで分かれて行う｢パート練習｣を始めるにあたり、1年生にはまず通過すべき儀式がある。それは---

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「大事なことがあるでしょ？ まだ決まってないのよ。この子たちのお相手がね！」

そう、お相手（楽器）選び！

低音パートリーダーの田中あすか（CV：寿美菜子）が久美子（CV：黒沢ともよ）と葉月（CV：朝井彩加）、緑輝（CV：豊田萌絵）を連れてきたのは、楽器室。

たくさんある楽器のなかから、それぞれ自分が専用する楽器を選ぶのだ。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

緑輝は「目があった」というコンバスに“ジョージくん”、葉月はチューバに“チュパカブラ”と命名！ 久美子も、年季の入った使いやすそうなユーフォを選んだ。

「選び放題でしょ？」とあすかが言ったとおり、楽器室には使われていない楽器がたくさんある。そのことに少し違和感を抱いたのは、久美子だけではなく……。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

いよいよ、“お相手”を手にして始まったパート練習。そこに参加しない2年生に気を遣う先輩たちの様子が気になった緑輝は

「この部って、2年生が少ないですよね？」

と尋ねる。すると、その場の空気がギクシャクしてしまうのだった。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「合奏できるクオリティになったら呼んでください」

そう言って滝先生が選んだ練習曲は、吹奏楽の初歩の初歩といわれる曲。しかし、毎年各高校が行進しながら吹奏する『サンライズフェスティバル（サンフェス）』まで1ヶ月を切っている今、いつまでもこの曲を練習している時間はないと、先輩たちは早々に滝先生を呼ぶことに。

滝先生は、その合奏の数小節を聞いただけで

「なんですか？コレ」

とダメ出しをする。

その指摘内容は、具体的かつ的確だった。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会



いつもの3人での帰り道。

「ちょっと話しておきたいことがあるんだ」

と、久美子たちに声をかけてきたのは、同じ吹奏楽部に所属する幼馴染の塚本秀一（CV：石谷春貴）だった。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

10月13日深夜に放送された『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）は、お相手（楽器）も見つかり、高揚感マシマシの第3話！ と思いきや、サンフェスへの参加が危ぶまれるような状況に。その一因は、どうやら2年生にもあるようで……。そのモヤモヤを解き放つように、麗奈が藤棚でトランペットを吹くシーンは、こよなく美しい。

見逃した人は、無料配信動画サービスTVerで、ドヴォルザークの旋律とともに堪能してみよう。