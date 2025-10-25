奥さんが不倫をしたら、相手の男性のことが気になると思います。その男性が、もしスマホゲームで知り合った人だったら……？ 今回は、妻の不倫相手がスマホゲームで出会った男だった話をご紹介いたします。

スマホゲームで出会い不倫

「単身赴任になったため、妻も引っ越しを手伝ってくれたんです。単身赴任先まで来てくれてありがたかったのですが、やけに妻はスマホを気にしていました。

片付けが終わって、妻と一緒に夜ごはんでも食べに行こうかと思ったら、『じゃあ私帰るね！』と急いで帰ろうとするんです。泊まるかと思っていたので、なんでそんなに急ぐのか聞いたら、どうやらスマホゲームのボーナスイベントがあるとかで、Wi-Fiがある自宅に帰りたいとのこと。だからずっとスマホを気にしていたんだな、とわかったのですが、妻の趣味を邪魔したくないので、その日は駅まで送って別れました。単身赴任でさみしい思いをさせてしまうので、スマホゲームの件は特に気にしていなかったのですが……。

単身赴任を始めてから半年後、妻はスマホゲームがきっかけで知り合った男と不倫をしていたことが発覚。まさかゲームが出会いとなって不倫するなんて思わなかったので、怒りよりも驚きが勝ちましたね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 最近はオンラインゲームやSNSなど、出会いの種類が多いため、不倫に発展する可能性も高いですよね。単身赴任で旦那さんがいなくなって寂しかったとしても、ゲームだけにとどめておくべきでしたね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。