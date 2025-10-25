「バイクを貸してあげる」見ず知らずの日本人に親切にしすぎでは!?
まるで異世界転生!? タイ・バンコクでマンガを描く女性の朝／ソイ・ストーリー1（1）
読めばタイに行きたくなる！
タイに暮らす人たちのやさしさ、タフさ、文化の多様性や面白さを知り、その魅力を分かりやすく日本の人々に伝えるためにマンガで紹介しているのがマンガ家の小林眞理子さんです。
バンコクの小路で、寝台特急で向かった町で、思いつきで向かった場所などで地元の人と出会い、タイの人々の驚きの行動や思いがけないできごとなど、日本にいるだけではあまり知ることのできないタイのエピソードの数々に、思わず興味をひかれること間違いなしです。
小林さんが実際に見て体験した、タイでの日常をご紹介します。
※本記事は小林眞理子著の書籍『ソイ・ストーリー まんが家はタイの小路をゆく1』から一部抜粋・編集しました。
ちょっとした冒険がしたくて「ナコンワサン」にやってきた小林さん。
けれどそこは観光客すら来ないような小さな町で、レンタルバイクも稼働してないようです。
小林さんは困り果て、とりあえず入ったお店で一息つきますが…？
著＝小林眞理子／『ソイ・ストーリー まんが家はタイの小路をゆく1』