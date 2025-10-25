「めちゃくちゃ可愛い」「ユニ新鮮」「また美しく綺麗に」清水ホーム戦に乃木坂46メンバーが来場
女性アイドルグループ『乃木坂46』の公式X(旧ツイッター/@nogizaka46)が25日、清水エスパルスのユニフォームを着た黒見明香さんの写真を公開した。
黒見さんは同日にIAIスタジアム日本平で行われたJ1第35節・東京ヴェルディ戦(○1-0)に来場。試合前のトークイベントやハーフタイムのピッチ周回に参加した。
乃木坂46のポストに対し、ユーザーから「くろみんがエスパルスのユニ着てる」「サッカーユニの黒見ちゃん新鮮」「貴重すぎる」「野球のイメージが定着しているけど、サッカーのユニフォームもめっちゃ似合ってますね!」「たいへんおビジュがいい」「くろみんまた美しく綺麗になりましたね!」「新たな勝利の女神」といったコメントが届いている。
来場者したファンからも「実物めちゃくちゃかわいくてやばかった!!!」「めちゃくちゃ可愛くてお話も上手で、とにかく一生懸命やってくれてるのが伝わりました」などの声が上がった。
「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターの #黒見明香 が…!— 乃木坂46 (@nogizaka46) October 25, 2025
本日開催される、
清水エスパルスvs.東京ヴェルディ戦の試合前トークイベントに登場しました!⚽️
このあと、ハーフタイムピッチ周回にも登場しますので、… pic.twitter.com/idRVRAanrY