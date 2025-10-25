フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。10年くらい食べていない物を明かした。

田中は「私、凄いストイックだって思われてますけど、どこまでがストイックで何を基準にストイックじゃないとか結構微妙なところなんですよ」と話し始め「でも、何食べているのか…。果物めっちゃ食べてるとかさ、お米凄い食べる、お魚食べるとか、なんかそういうの無理してやってるんじゃないかって思われてるんです」と語った。

さらに「お肉10年ぐらい食べてないのも…」と言いながらも「食べるんだよ。中華料理屋さんとか行くと、北京ダックも食べるし、青椒肉絲も食べるんだけど、でも焼き肉屋さんとかでいわゆる塊の肉とかみたいなのを、10年ぐらい食べてないなっていう感じなのね」と説明。「もともとそんなに肉に対しての思いがないから、お魚中心の食生活になっても、全く苦じゃないっていう感じ。お寿司もいけるし、和食もたくさんあるし」とした。

自身の食生活について田中は以前テレビ番組でラーメンについても「本当は好きなんですけど、年に2回しか食べないって決めてる」と明かしたこともある。