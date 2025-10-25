大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第1節GAME2が25日（土）に行われ、GLION ARENA KOBEにて大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が対戦した。

24日に行われたGAME1では大阪Ｂがセットカウント3-1で勝利。SVリーグ男子の開幕戦はホームの大阪Ｂに軍配が上がった。

大阪Ｂはアウトサイドヒッター（OH）にミゲル・ロペスと甲斐優斗、ミドルブロッカー（MB）に山内晶大とエバデダン・ラリー、セッター（S）にアントワーヌ・ブリザール、オポジット（OP）に西田有志、リベロ（L）に山本智大をスタメンに起用。GAME1と同様の布陣で挑んだ。

対するサントリーはOHに髙橋藍とイゴール・クリュカ、MBに小野寺太志と鬼木錬、Sに関田誠大、OPにドミトリー・ムセルスキー、Lに小川智大をスタメンに起用。GAME1からOHをデ・アルマス・アラインからクリュカに、MBを柏田樹から鬼木に変更した。

注目の第1セットは序盤、攻守で安定感を見せるサントリーが6-2と先行する。その後もサントリーは、大阪Ｂの攻撃にトータルディフェンスで対応し、硬軟を織り交ぜたプレーで得点する。中盤も流れは変わらず。サーブから主導権を握るサントリーは18-11まで点差を広げる。レセプションの安定しない大阪Ｂは甲斐に代えてOH富田将馬を投入するも、反撃のきっかけを掴めず。勢いの止まらないサントリーは以降も得点を重ね、25-15の大差でセットを先取した。

続く第2セットも大阪Ｂのレセプションは安定せず。サントリーがリードを奪う入りとなる。早めに相手の流れを切りたい大阪Ｂは、ロペスに代わって富田を投入。しかし、大阪Ｂにサーブミスが続き、8-3と点差が開く。中盤も関田の的を絞らせないトスワークから高いアタック決定率を維持するサントリーが、17-10までリードを広げる。終始、サーブ効果率の上がらない大阪Ｂは点差を詰めることが出来ず。このセットも25-15でサントリーが制した。

第3セット、2セットダウンで後がない大阪ＢはスタートのOHに富田とロペスを起用した。序盤は、その大阪Ｂが4-0と一気に前に出る。一時、サントリーがクリュカのサービスエースや、ブロックポイントで1点差に詰め寄るも、大阪Ｂが11-6まで再びリードを広げる。中盤も流れを離さない大阪Ｂは徐々に点差を広げ、その差は9点に。その後、サントリーは選手交代を駆使し、4点差まで詰め寄るも大阪Ｂが第3セットを取り切った。

第4セットの序盤は大阪Ｂが一歩前に出る。西田にサービスエースも飛び出し、大阪Ｂの勢いが加速していく。中盤もリードを維持する大阪Ｂだが、食い下がるサントリーはトランジションから得点。17-17で同点とする。その後は一進一退の攻防が終盤まで続く。リリーフサーバーで入ったOP甲斐孝太郎のサービスエースで、サントリーが23-22と逆転。調子を上げてきた富田のオフェンスを中心に、大阪Ｂが先にセットポイントを握るも、最後はブロックポイントでサントリーが第4セットを取り切り、勝利を飾った。

選手交代を積極的に行い、勝負所で流れを引き寄せたサントリーがセットカウント3-1で勝利を収め、GAME1のリベンジに成功した。大阪Ｂの次戦は11月1日（土）にパナソニックアリーナにてヴォレアス北海道とのホーム戦、サントリーの次戦は11月1日（土）にAsue アリーナ大阪にて東京グレートベアーズとのホーム戦が予定されている。

■試合結果

大阪ブルテオン 1-3 サントリーサンバーズ大阪

第1セット 15-25

第2セット 15-25

第3セット 25-20

第4セット 25-27