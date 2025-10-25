カネヨリマサル、メジャーデビュー3周年記念ライブをデビュー記念日に開催
カネヨリマサルが、2026年1月25日（日）にメジャーデビュー3周年を記念したライブ・イベント＜今日を凛々 Vol3 〜メジャーデビュー3周年記念〜＞を渋谷Spotify O-Crestにて開催することを発表した。
多くの楽曲のリリースを経て、「君の恋人になれますように」「関係のない人」のバイラルヒットや大型フェス出演、タイアップを経験しながらも常に初心を忘れず歩んできた彼女たち。その3年間の成長を是非現地で味わいながら、周年を一緒に祝っていただきたい。
カネヨリマサルは現在＜初ホールワンマンへの道標ツアー＞を開催中だ。ツアーファイナルとなるNHK大阪ホールでのワンマン公演はキャリア初の単独ホール公演となる。こちらもチケットは発売中。
■＜今日を凛々 Vol3 〜メジャーデビュー3周年記念〜＞
2026年1月25日(日) 渋谷 Spotify O-Crest
OPEN/START 18:00/18:30
▼チケット代：
前売：3,903円 （スタンディング）
FC最速先行：10/25(土)21:00〜11/3(月祝)23:59
■＜初ホールワンマンへの道標ツアー＞
終了公演は割愛
2025年
・11/3（月・祝）石川・金沢EIGHT HALL
OPEN/START 16:00/17:00
w/ ねぐせ。
・11/16（日）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE
OPEN/START 16:15/17:00
w/ Sunny Girl
・11/24（月・祝）大阪・NHK大阪ホール
OPEN/START 17:00/18:00
▼チケット代：
・ライブハウス公演 スタンディング（整理番号つき）￥4,800（税込）
・ホール公演 指定席￥5,500（税込）
