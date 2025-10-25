cinema staff主催＜OOPARTS 2026＞出演者第1弾に9mm、ストレイテナーら6組
cinema staffが2026年4月11日(土)、12日(日)に岐阜市文化センターで開催する主催フェス＜OOPARTS 2026＞の第1弾アーティストが発表された。
発表が行われたのは、本日25日に開催されたcinema staffのツアー＜TOUR 2025-2026 PLASTIC YOUTH＞セミファイナル・岐阜CLUB-G公演にて。＜OOPARTS＞は今回で13年目、12回目の開催となる。
第1弾アーティストには昨年に続き出演する9mm Parabellum Bullet、ストレイテナーのほか、OOPARTS、初出演となるART-SCHOOL、a flood of circle、Nothing’s Carved In Stone の合計6組がアナウンスされた。
また、発表と同時に＜OOPARTS 2026＞のオフィシャル1次先行の受付がスタート。オフィシャル1次先行は2DAYS 通し券のみの販売となり、先行特典にはオリジナル特典が付属する。
■＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞
2026年4月11日(土)、12日(日) 岐阜市文化センター
開場 10:30 開演 12:00
料金：前売り2DAYS \16,500(2D代別)
前売り1DAY\11,000(1D代別)
第一弾出演アーティスト：
cinema staff / ART-SCHOOL / Nothing’s Carved In Stone / a flood of circle / 9mm Parabellum Bullet / ストレイテナー / and more
Info：JAILHOUSE 052-936-6041
【オフィシャル先行チケット1次（抽選）】※2DAYS(通し券)チケットのみ
受付期間：10/25(土) 22:00〜11/3(月祝) 23:59
申込URL：https://w.pia.jp/t/ooparts2026/
先行特典： OOPARTS 2026 オリジナル特典
※入場時D代必要となります。