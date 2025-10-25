◇ラグビー 「リポビタンＤ チャレンジカップ２０２５」日本―オーストラリア（２５日、国立競技場）

世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表に１５―１９と惜敗。通算７度目の対戦で、最も勝利に近づいた一戦だったが敗れ、ＮＯ８リーチ・マイケル（ＢＬ東京）は「勝つ試合でしたね。あと一歩。でも、チームとしてすごくいい経験ができた」と悔しさと充実感をにじませた。

７日に３７歳となったリーチだが衰え知らず。前半２０分過ぎ、チームがトライライン際の攻防で１０次攻撃を耐えると、ＷＴＢ石田吉平（横浜）のタックルで倒れた相手に反応。会心のスチールを決め、４万人超の観衆を沸かせた。６８分間、チームトップのキャリー数を誇りハイボールの競り合いにも積極的に絡んだ。「ジャンプ力を強化しないといけない」と、ニヤリとしながらもどん欲さをのぞかせた。

この日、日本代表９０キャップに到達。秋の欧州遠征４連戦を終えれば、来季にも大野均氏が持つ歴代最多９８キャップの更新、そして日本史上初の１００キャップ到達も見えてくる。「キャプテンじゃない立場で、９０キャップ。すごくやりやすかったです」と、遠回しに所属の後輩でもある２３歳のロック、ディアンズを称えたリーチ。「まだまだ、成長できる」と頼もしい。

日本は英国に渡り、ロンドンで南アフリカ戦（日本時間１１月２日）、そして敵地でアイルランドなど強豪と戦う。「自分たちの可能性が、選手スタッフ含めて１人１人が見えてきた。あと一歩というところ、勝ちきらないといけない」。２０１５年Ｗ杯、史上最大の番狂わせと言われた南アフリカ戦の“再現”に挑戦する。